Ненастоящие мужчины Submitted by Tania on чт, 08/21/2014 - 17:47 Мужчины – сильная часть человечества. Они защита, они опора, они добытчики. Уже много сотен лет они главные в семье. Что выделяет мужчин? Биологически, первичные и вторичные половые признаки (которые, кстати, сейчас есть не у всех биологических мужчин). Но все ли мужчины являются настоящими? Психология отношений мужчины, от которых надо бежать имеет несколько основных типажей. Разберемся.



Маменькины сынки Такой тип мужчин обычно формируется в неполных семьях, когда мальчик растет с мамой. Безусловно, в первые 5-10 лет жизнь будущего мужчины неразрывно связана с мамой. Дальше у него появляются свои идеи, цели, стремления. Он становится самостоятельным и задача мамы – поддерживать его начинания и как можно больше помогать достижению личных целей. Жизни матери и сына разделяются и связывают в основном взаимопомощью и общением. Оригинальные подарки для именника своими руками Submitted by Tania on пн, 08/18/2014 - 22:00 День рождения – это всегда особый день в жизни каждого человека. И всегда хочется поздравить именинника каким-то особенным подарком от всего сердца, особенно если виновником торжества выступает настоящий мужчина. Стандартные подарки, предлагаемые в магазинах, уже изрядно избиты своими идеями, не отличаются оригинальностью, просты и не уникальны, а также не передают всей теплоты и искренности намерения сделать исключительный знак внимания для дорогого вам человека, любимого мужчины или лучшего друга. Как-то уже совсем надоели наборы для ванны, гели для душа, бритвенные станки и их принадлежности, ручки и записные книжки, нижнее белье, кружки, пивные бокалы и стаканы для виски, и многие другие универсальные варианты подарков для сильной половины человечества, предлагаемые в магазинах, гипермаркетах, интернет-сообществах. Вот тогда и наступает самое время смастерить что-то совсем оригинальное своими руками. Подарок своими руками мужчине на день рождения всегда сможет передать ваше особое к нему отношение, огромное внимание к его натуре, характеру, привычкам, а также покажет во всей красе вашу изобретательность, развитое воображение, оригинальные навыки и умения. Свежие обойные идеи для вашей гостиной Submitted by Tania on пт, 08/15/2014 - 22:39 Комфорт и уют в доме с давних времен считается обязанностью женщины. И в принципе она с этим неплохо справляется. Каждой женщине свойствены такие качества как чувство стиля, элегантность, развитое воображение, эмоциональность и так далее. Все это в той или иной мере накладывает отпечаток на окружающую обстановку, особенно на дизайн интерьера, собственное пространство, квартиры, дома, но в нашем современном мире наблюдается такое своеобразие всего, что можно в этом просто потеряться. Если вы решите что-то поменять в своем доме, то ремонт в основном начинают с обоев. Когда вы приедете в специализированный магазин или строительный гипермаркет, то вас ждут огромные стелажи различных видов обоев с многообразием фактур, цветов, сочетаний, принтов и так далее. Так какие обои выбрать для гостиной, например? Йога для начинающих! Упражнения в домашних условиях Submitted by Tania on ср, 08/13/2014 - 21:38 Что такое йога? Йога… Что это? Слышали о ней все, но вот дать точное определение весьма сложно. Ведь это и наука, и физические упражнения, и мировоззрение, и религия, и мышление, и система знаний, и философия, и многовековая мудрость. Продолжать можно бесконечно. Однако, главное, что стоит знать начинающим, йога - активный и здоровый образ жизни, благодаря которому можно: во-первых, поддерживать тело в отменной физической форме; во-вторых, избежать возникновения ряда заболеваний; в-третьих, найти путь к внутренней гармонии. Правильная посуда для вашей современной плиты Submitted by Tania on пн, 08/11/2014 - 19:24 Кухня – это особенное место для любой хозяйки. И все здесь должно быть направлено на максимальное удобство в использовании каждый день, безопасным для здоровья и долговечным в эксплуатации. Чтобы можно было готовить изысканные кулинарные шедевры с большим удовольствием и легкостью, проводить время в кругу семьи или близких друзей за круглым столом, заставленным очередными вкусностями из вашей копилки. Важное место на кухне отводиться кухонной плите. Сейчас существует огромное множество всевозможных видов плит различных как по принципу действия, так и по стилю, дизайну, удобству, по современному оснащению разными функциями, заданными программами и, конечно, по стоимости самого оборудования. Кухонные плиты в основном делятся на два вида: электрические и газовые. Электрические же кухонные плиты, в свою очередь, могут быть стеклокерамическими, и просто классическими электрическими плитами. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

следующая ›

последняя »